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На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие, детали от ГСЧС

Происшествия 15:36   06.07.2025
Елена Нагорная
На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие, детали от ГСЧС Фото: monitor1654

Два грузовых автомобиля и две легковушки попали в ДТП на перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной Харькова.

Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, в 13:29 6 июля столкнулись грузовые автомобили MAN и Mercedes, а также легковушки Ford Focus и ВАЗ-2101.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: женщина 1975 года рождения и мужчины 1972 1953 и 1974 годов рождения. Все госпитализированы в областную клиническую больницу.

Бойцам ГСЧС пришлось деблокировать из ВАЗа пострадавшую женщину.

Видео, фото: monitor1654

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 15:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два грузовых автомобиля и две легковушки попали в ДТП на перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной Харькова.".