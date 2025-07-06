На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие, детали от ГСЧС

Два грузовых автомобиля и две легковушки попали в ДТП на перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной Харькова.

Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, в 13:29 6 июля столкнулись грузовые автомобили MAN и Mercedes, а также легковушки Ford Focus и ВАЗ-2101.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: женщина 1975 года рождения и мужчины 1972 1953 и 1974 годов рождения. Все госпитализированы в областную клиническую больницу.

Бойцам ГСЧС пришлось деблокировать из ВАЗа пострадавшую женщину.

Видео, фото: monitor1654