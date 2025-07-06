На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие, детали от ГСЧС
Фото: monitor1654
Два грузовых автомобиля и две легковушки попали в ДТП на перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной Харькова.
Как рассказал МГ «Объектив» спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, в 13:29 6 июля столкнулись грузовые автомобили MAN и Mercedes, а также легковушки Ford Focus и ВАЗ-2101.
По предварительным данным, пострадали четыре человека: женщина 1975 года рождения и мужчины 1972 1953 и 1974 годов рождения. Все госпитализированы в областную клиническую больницу.
Бойцам ГСЧС пришлось деблокировать из ВАЗа пострадавшую женщину.
Видео, фото: monitor1654
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, ДТП, новости Харькова, окружная дорога;
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 15:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два грузовых автомобиля и две легковушки попали в ДТП на перекрестке улицы Леся Сердюка и окружной Харькова.".