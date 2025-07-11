Смертельное ДТП на Киевской трассе случилось в Харьковской области (фото)
Легковушка, выехав на «встречку» на трассе, столкнулась с грузовиком. Подробности аварии, которая произошла вечером 10 июля, сообщили в полиции.
«Водитель ВАЗ 21063 во время выполнения обгона на встречной полосе движения допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 20:20 в районе 423 км + 50 м автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Погиб 47-летний водитель легковушки. Расследование начали из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.
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Напомним, 10 июля в Харькове случилось ДТП с пассажирским автобусом. Он слетел в кювет. Оказалось, что 62-летнему водителю стало плохо за рулем. Его и пассажирку забрали в больницу.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, киевская трасса, погиб, полиция, трасса;
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- • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 17:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легковушка, выехав на «встречку» на трассе, столкнулась с грузовиком. Подробности аварии, которая произошла вечером 10 июля, сообщили в полиции".