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Смертельное ДТП на Киевской трассе случилось в Харьковской области (фото)

Происшествия 17:07   11.07.2025
Оксана Горун
Смертельное ДТП на Киевской трассе случилось в Харьковской области (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Легковушка, выехав на «встречку» на трассе, столкнулась с грузовиком. Подробности аварии, которая произошла вечером 10 июля, сообщили в полиции.

«Водитель ВАЗ 21063 во время выполнения обгона на встречной полосе движения допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 20:20 в районе 423 км + 50 м автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Смертельное ДТП на Киевской трассе 10 июля 2025 2

Погиб 47-летний водитель легковушки.  Расследование начали из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.

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Смертельное ДТП на Киевской трассе 10 июля 2025

Напомним, 10 июля в Харькове случилось ДТП с пассажирским автобусом. Он слетел в кювет. Оказалось, что 62-летнему водителю стало плохо за рулем. Его и пассажирку забрали в больницу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2025 в 17:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Легковушка, выехав на «встречку» на трассе, столкнулась с грузовиком. Подробности аварии, которая произошла вечером 10 июля, сообщили в полиции".