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Смертельное ДТП случилось на Харьковщине: половины машины нет (фото)

Происшествия 19:44   24.07.2025
Оксана Горун
Смертельное ДТП случилось на Харьковщине: половины машины нет (фото)

Авария произошла 24 июля на трассе «Киев-Харьков-Должанский» в Изюмском районе. В ДТП два человека получили многочисленные травмы, один погиб.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 21124» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством «Renault Megane», — привели подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Из-за столкновения 39-летний водитель ВАЗа погиб на месте.  38-летний водитель и 30-летний пассажир Renault получили многочисленные травмы.

ДТП в Изюмском районе 24 июля 2025 3

Полицейские открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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ДТП в Изюмском районе 24 июля 2025 2

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 24 июля на трассе «Киев-Харьков-Должанский» в Изюмском районе. В ДТП два человека получили многочисленные травмы, один погиб".