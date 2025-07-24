Смертельное ДТП случилось на Харьковщине: половины машины нет (фото)
Авария произошла 24 июля на трассе «Киев-Харьков-Должанский» в Изюмском районе. В ДТП два человека получили многочисленные травмы, один погиб.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ 21124» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством «Renault Megane», — привели подробности в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Из-за столкновения 39-летний водитель ВАЗа погиб на месте. 38-летний водитель и 30-летний пассажир Renault получили многочисленные травмы.
Полицейские открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 19:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 24 июля на трассе «Киев-Харьков-Должанский» в Изюмском районе. В ДТП два человека получили многочисленные травмы, один погиб".