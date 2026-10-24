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Понад 400 дітей депортувала РФ із Харківщини, повернення – поодинокі

Оригінально 12:22   24.10.2026
Оксана Горун
Єлизавета Лисенко
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Понад 400 дітей депортувала РФ із Харківщини, повернення – поодинокі Ілюстрація створена ШІ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу прокоментував ситуацію з вивезенням росіянами дітей з окупованих територій – у зв’язку з новим епізодом викрадення цивільних, котрий зафіксували на Куп’янському напрямку.

“Перший такий факт ми зафіксували при деокупації цих  територій навесні та восени 2022 року. За нашою інформацією, примусово депортовано було понад 400 дітей з усієї території Харківської області. Це за нашою інформацією. Досить важко її підтверджувати, тому що Росія, ми розуміємо, через жодну з організацій не веде комунікації щодо цієї проблематики. Далі були випадки – поодинокі, коли повертали цих дітей. Це була титанічна робота Офісу президента з усіма дотичними органами, службами, спецпідрозділами та всім іншим”, — сказав Синєгубов.

Щодо цивільних, якими росіяни прикривалися як живим щитом під Куп’янськом, інформації про них наразі немає.

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“Факт ми бачили всі, його було зафільмовано дроном. Деталі: що це за люди, хто це, ми поки що не встановили”, – зазначив начальник ХОВА.

Нагадаємо, 2-й корпус НГУ “Хартія” за останні тижні опублікував два відео із викраденням цивільних окупантами під Куп’янськом. Людей вели до входу в газову трубу, якою донедавна окупанти пробиралися на інший берег річки Оскіл. У першому випадку група дісталася входу, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, у ній було 25 цивільних. Подальша доля цих людей невідома. У другому випадку дрон “Хартії” зняв російську провокацію – обстріл колони цивільних, які рухалися в бік тієї ж труби під Куп’янськом. У цій групі були жінки та дитина. На цей час СОУ інформують про ліквідацію можливості для окупантів користуватися цим газопроводом: його зачистили в результаті операції “Велес”.

Автор: Оксана Горун, Єлизавета Лисенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 12:22;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Єлизавета Лисенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу прокоментував ситуацію з вивезенням росіянами дітей з окупованих територій".