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Депортація дітей зокрема з Харківщини: суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Політика 18:03   17.03.2023
Олена Нагорна
Депортація дітей зокрема з Харківщини: суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової. Тому відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей до Росії.

Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

“Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності”, – розповів Костін.

За його словами, Офіс генпрокурора передав МКС понад 40 томів матеріалів про насильницьку депортацію дітей – близько тисячі сторінок.

“Загалом у провадженнях, в яких Офіс генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою”, — сказав Костін.

Повернути додому вдалося 308 дітей.

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), перевіряється інформація про примусову депортацію 16226 дітей. Досудове розслідування триває та здійснюється СБУ.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2023 в 18:03;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента РФ Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Львової-Бєлової. Тому відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей до Росії.".