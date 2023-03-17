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Депортация детей и с Харьковщины: суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Мир 18:03   17.03.2023
Елена Нагорная
Депортация детей и с Харьковщины: суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Львовой-Беловой. Поэтому отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей в Россию.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.

«Это означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. А мировые лидеры трижды будут думать, прежде чем жать ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим является преступным и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности», — рассказал Костин.

По его словам, Офис генпрокурора передал МУС более 40 томов материалов о насильственной депортации детей — около тысячи страниц.

«В целом в производствах, в которых Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксирована депортация более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Но реальная цифра может быть значительно больше», — сказал Костин.

Вернуть домой удалось 308 детей.

В рамках уголовного производства, начатого по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), проверяется информация о принудительной депортации 16226 детей. Досудебное расследование продолжается и осуществляется СБУ.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 марта 2023 в 18:03;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Путина и уполномоченного по правам ребенка РФ Львовой-Беловой. Поэтому отныне российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления — незаконного принудительного перемещения украинских детей в Россию.".