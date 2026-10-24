Поранений, пошкоджена “швидка”, горіли авто – “прильоти” в передмісті Харкова

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки трьох ранкових ударів БпЛА – по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці.

“Сьогодні протягом перших ранкових годин наша громада зазнала трьох ворожих ударів. Унаслідок атак пошкоджено п’ять автомобілів, серед яких автомобіль швидкої медичної допомоги та спеціальна техніка. Також пошкоджень зазнали кілька житлових будинків у Черкаській Лозовій та один будинок у Малій Данилівці. На жаль, одна людина отримала поранення“, – написав Гололобов 24 жовтня.

Він також закликав власників автомобілів, які живуть у громаді, за можливості не залишати свої машини просто неба, а заганяти в гаражі.

“Сьогодні перший удар був завданий саме по техніці, припаркованій поблизу житлових будинків. Останнім часом ми дедалі частіше фіксуємо атаки безпілотників саме на транспортні засоби”, – наголосив Гололобов.

Раніше з аналогічним закликом до мешканців звернувся начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко: він закликав не паркувати машини в Дергачах, оскільки їх атакують FPV.