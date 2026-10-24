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Поранений, пошкоджена “швидка”, горіли авто – “прильоти” в передмісті Харкова

Події 13:12   24.10.2026
Оксана Горун
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Поранений, пошкоджена “швидка”, горіли авто – “прильоти” в передмісті Харкова Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки трьох ранкових ударів БпЛА – по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці.

Сьогодні протягом перших ранкових годин наша громада зазнала трьох ворожих ударів. Унаслідок атак пошкоджено п’ять автомобілів, серед яких автомобіль швидкої медичної допомоги та спеціальна техніка. Також пошкоджень зазнали кілька житлових будинків у Черкаській Лозовій та один будинок у Малій Данилівці. На жаль, одна людина отримала поранення“, – написав Гололобов 24 жовтня.

Приліт у Малій Данилівці та Черкаській Лозовій 24 жовтня 2026 2
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Він також закликав власників автомобілів, які живуть у громаді, за можливості не залишати свої машини просто неба, а заганяти в гаражі.

“Сьогодні перший удар був завданий саме по техніці, припаркованій поблизу житлових будинків. Останнім часом ми дедалі частіше фіксуємо атаки безпілотників саме на транспортні засоби”, – наголосив Гололобов.

Приліт у Малій Данилівці та Черкаській Лозовій 24 жовтня 2026 3
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

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Раніше з аналогічним закликом до мешканців звернувся начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко: він закликав не паркувати машини в Дергачах, оскільки їх атакують FPV.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2026 в 13:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про наслідки трьох ранкових ударів БпЛА – по Черкаській Лозовій та Малій Данилівці".