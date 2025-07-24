Харків атакували УМПБ-5: перші хвилини після удару, наслідки (фото, відео)
Двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5 вдарили росіяни по Шевченківському району Харкова близько 11-ї години, повідомили в обласній прокуратурі.
У відомстві поінформували, що одна бомба влучила в цивільне підприємство, де спалахнула пожежа. Друга – поблизу багатоповерхового житлового будинку, де загорілися припарковані автомобілі. Відомо про 33 постраждалих. Серед них – дві дівчинки: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка – усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини – вибухові поранення.
За словами керівника обласної прокуратури Аміла Омарова, бомби запустили з літаків Су-34 з району міста Строїтель Бєлгородської області. Дальність пуску – близько 100 кілометрів.
У відомстві також показали перші хвилини після обстрілу.
У ГУ Нацполіції в Харківській області інформують, що загалом було пошкоджено понад 15 автомобілів.
Як повідомили у ДСНС України, надзвичайники вже локалізували загоряння семи автомобілів на одній із локацій, там же вибито скло у багатоквартирних будинках. На другій локації – пошкоджено гаражний кооператив. Також внаслідок удару спалахнуло цивільне підприємство.
Нагадаємо, після 11:00 у Харкові прогриміли два вибухи. Як повідомив мер Ігор Терехов, росіяни атакували бомбами центр міста, Шевченківський район. Один із КАБів упав поруч із багатоповерховим будинком, там загорілося близько 15 авто. Друга бомба вдарила по підприємству легкої промисловості, там також виникла пожежа. Унаслідок ударів пошкоджене скління в десяти багатоповерхових житлових будинках. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що постраждали 33 людини, серед них четверо неповнолітніх. Це 10-річна дівчинка, 17-річні хлопець і дівчина, а також дівчинка віком 28 днів, яка зазнала гострої реакції на стрес. Синєгубов підкреслив, що це перший за місяць удар КАБами по Харкову в денний час. Він назвав це «поганим сигналом».
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 13:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5 вдарили росіяни по Шевченківському району Харкова близько 11-ї години, повідомили в обласній прокуратурі.".