Харьков атаковали УМПБ-5: первые минуты после удара, последствия (фото, видео)

Двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5 ударили россияне по Шевченковскому району Харькова около 11 часов, сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве проинформировали, что одна бомба попала в гражданское предприятие, где вспыхнул пожар. Вторая — вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили. Известно о 33 пострадавших. Среди них — две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней, а также беременная женщина — все они испытали острую стрессовую реакцию. У 17-летних парня и девушки — взрывные ранения.

По словам руководителя областной прокуратуры Амила Омарова, бомбы были запущены самолетами Су-34 из района города Строитель Белгородской области. Дальность пуска — около 100 километров.

В ведомстве также показали первые минуты после обстрела.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области информируют, что два КАБа ударили рядом с жилым комплексом и гражданским предприятием. Повреждены более 15 автомобилей. Среди пострадавших есть беременная женщина.

Как сообщили в ГСЧС Украины, чрезвычайники уже локализовали возгорание семи автомобилей на одной из локаций, там же выбиты стекла в многоквартирных домах. На второй локации — поврежден гаражный кооператив. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие.

Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Как сообщил мэр Игорь Терехов, россияне атаковали бомбами ФАБ-250 центр города, Шевченковский район. Один из КАБов упал рядом с многоэтажным домом, там загорелись около 15 авто. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. В результате ударов повреждено остекление в десяти многоэтажных жилых домах. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали 33 человека, среди них четверо несовершеннолетних. Это 10-летняя девочка, 17-летние парень и девушка, а также девочка в возрасте 28 дней, которая испытала острую реакцию на стресс. Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «тревожным сигналом».