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Харьков атаковали УМПБ-5: первые минуты после удара, последствия (фото, видео)

Происшествия 13:58   24.07.2025
Елена Нагорная
Харьков атаковали УМПБ-5: первые минуты после удара, последствия (фото, видео)

Двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5 ударили россияне по Шевченковскому району Харькова около 11 часов, сообщили в областной прокуратуре.

В ведомстве проинформировали, что одна бомба попала в гражданское предприятие, где вспыхнул пожар. Вторая — вблизи многоэтажного жилого дома, где загорелись припаркованные автомобили. Известно о 33 пострадавших. Среди них — две девочки: одной 10 лет, другой всего 28 дней, а также беременная женщина — все они испытали острую стрессовую реакцию. У 17-летних парня и девушки — взрывные ранения.

Удар КАБами по Шевченковскому району Харькова 24 июля 2025 года

Удар КАБами по Шевченковскому району Харькова 24 июля 2025 года

Удар КАБами по Шевченковскому району Харькова 24 июля 2025 года

Удар КАБами по Шевченковскому району Харькова 24 июля 2025 года

По словам руководителя областной прокуратуры Амила Омарова, бомбы были запущены самолетами Су-34 из района города Строитель Белгородской области. Дальность пуска — около 100 километров.

В ведомстве также показали первые минуты после обстрела.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области информируют, что два КАБа ударили рядом с жилым комплексом и гражданским предприятием. Повреждены более 15 автомобилей. Среди пострадавших есть беременная женщина.

Как сообщили в ГСЧС Украины, чрезвычайники уже локализовали возгорание семи автомобилей на одной из локаций, там же выбиты стекла в многоквартирных домах. На второй локации — поврежден гаражный кооператив. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие.

Удар КАБами по Шевченковскому району Харькова 24 июля 2025 года

Удар КАБами по Шевченковскому району Харькова 24 июля 2025 года

Напомним, после 11:00 в Харькове прогремели два взрыва. Как сообщил мэр Игорь Терехов, россияне атаковали бомбами ФАБ-250 центр города, Шевченковский район. Один из КАБов упал рядом с многоэтажным домом, там загорелись около 15 авто. Вторая бомба ударила по предприятию легкой промышленности, там также возник пожар. В результате ударов повреждено остекление в десяти многоэтажных жилых домах. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что пострадали 33 человека, среди них четверо несовершеннолетних. Это 10-летняя девочка, 17-летние парень и девушка, а также девочка в возрасте 28 дней, которая испытала острую реакцию на стресс. Синегубов подчеркнул, что это первый за месяц удар КАБами по Харькову в дневное время. Он назвал это «тревожным сигналом».

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 13:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя управляемыми авиационными бомбами УМПБ-5 ударили россияне по Шевченковскому району Харькова около 11 часов, сообщили в областной прокуратуре.".