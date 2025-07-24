«Плохой сигнал», — Синегубов о первом за месяц ударе КАБами днем по Харькову

Сегодня впервые за месяц россияне в дневное время нанесли удар по Харькову управляемыми авиабомбами, констатировал в комментарии журналистам начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что около 11 часов два КАБа прилетели практически по центру города. В жилой застройке вылетели окна в тысячах квартир, также полностью уничтожено гражданское предприятие. Синегубов не исключает, что количество пострадавших будет расти (сейчас известно о 22 — ред.).

«В этом районе нет ни одной воинской части, военного предприятия, в принципе военных… По типу, еще наши эксперты работают на месте. Предварительно, это управляемые авиабомбы. Сейчас будут работать все наши службы, чтобы выявить людей, которым нужно альтернативное временное жилье. Всех людей будем размещать. Сейчас главная задача — устранить аварийность, устранить последствия удара и, по возможности, зашить оконные и дверные проемы», — сказал начальник ХОВА.

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Синегубов подтвердил, что в ночь на 24 июля военные РФ «Шахедами» атаковали критическую энергетическую инфраструктуру на Харьковщине.

«Когда враг бьет днем, у него целью является нанесение ранений гражданскому населению… За месяц это первый случай, когда управляемые авиабомбы прилетают днем в Харьков. Это плохой сигнал. Наши военные уже работают, чтобы противодействовать этим угрозам. То есть враг применяет комбинированную тактику. Ночью «Шахеды», днем, возможно, управляемые авиабомбы. Однако у них единственная цель — это террор местного населения и уничтожение гражданской инфраструктуры», — считает Синегубов.