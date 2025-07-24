«Поганий сигнал» – Синєгубов про перший за місяць удар КАБами вдень по Харкову

Сьогодні вперше за місяць росіяни вдень завдали удару по Харкову керованими авіабомбами, констатував у коментарі журналістам начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що близько 11-ї години два КАБи прилетіли практично по центру міста. У житловій забудові вилетіли вікна у тисячах квартир, також повністю знищене цивільне підприємство. Синєгубов не виключає, що кількість постраждалих зростатиме (наразі відомо про 22 – ред.).

“У цьому районі немає жодної військової частини, військового підприємства, у принципі військових… Щодо типу, ще наші експерти працюють на місці. Попередньо, це керовані авіабомби. Наразі будуть працювати всі наші служби, щоби виявити людей, яким потрібне альтернативне тимчасове житло. Всіх людей будемо розміщувати. Зараз головне завдання – усунути аварійність, усунути наслідки удару і, за можливості, зашити віконні та двірні отвори”, – сказав начальник ХОВА.

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Синєгубов підтвердив, що в ніч проти 24 липня військові РФ «шахедами» атакували критичну енергетичну інфраструктуру на Харківщині.

“Коли ворог б’є вдень, у нього на меті є завдання поранень цивільному населенню… За місяць це перший випадок, коли керовані авіабомби прилітають вдень до Харкова. Це поганий сигнал. Наші військові вже над цим працюють, щоб протидіяти цим загрозам. Тобто ворог застосовує комбіновану тактику. Вночі “шахеди”, вдень, можливо, керовані авіабомби. Однак у них єдина мета – це терор місцевого населення і знищення цивільної інфраструктури“, – вважає Синєгубов.