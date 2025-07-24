ФАБ-250 по забудові в центрі Харкова: 22 постраждалих, горить підприємство 📹
Двома КАБами вдарила авіація РФ по Харкову після 11:00.
Доповнено о 12:25. До 22 зросла кількість постраждалих у Харкові.
Доповнено о 12:20. Двома бомбами ФАБ-250, за попередніми даними, атакували росіяни, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Наразі, за його даними, відомо про 18 постраждалих, серед яких 10-річна дівчинка.
“На місці працюють карети “швидкої допомоги”, вони всюди біля будинків. Зараз здійснюємо поквартирний обхід цих будинків. Тобто можуть бути ще постраждалі, які знаходяться у своїх квартирах”, – сказав мер.
За його словами, внаслідок атаки розтрощені підприємство легкої промисловості та трансформаторна підстанція.
“Співробітники ДСНС гасять пожежу, яка виникла на цьому підприємстві легкої промисловості. Наші комунальні служби повністю задіяні. Дуже багато розтрощених вікон. Попередньо, постраждали десять багатоповерхових житлових будинків”, – поінформував мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Доповнено о 12:04. До 16 зросла кількість постраждалих. Серед них 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес. Рятувальна операція триває.
Доповнено об 11:35. Кількість постраждалих зросла до трьох.
Доповнено об 11:31. На цю хвилину відомо про одну постраждалу — 27-річну жінку.
Доповнено об 11:23. Один з КАБів влучив поряд з багатоповерховим будинком. Горять близько 15 авто. Друга бомба вдарила по цивільному підприємству, виникла пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.
11:13. Два вибухи пролунали в Харкові після 11:00. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів у напрямку міста.
Мер Ігор Терехов повідомив, що, попередньо, два КАБи вдарили по житловій забудові в центрі міста, це Шевченківський район.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 12:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двома КАБами вдарила авіація РФ по Харкову після 11:00.".