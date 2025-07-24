Росіяни вбили сім’ю переселенців на Харківщині: загинули батьки та син
Харківська обласна прокуратура зранку 24 липня повідомила про наслідки нічного удару авіабомбою по селу Підлиман на Харківщині.
Близько 23:30 23 липня окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на спляче село Борівської громади. “Приліт” прийшовся по приватному будинку, на місці спалахнула пожежа.
“Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
За інформацією прокурорів, загиблі були переселенцями – вони переїхали до Підлимана з села Богуславка Ізюмського району. Богуславка знаходиться максимально близько до лінії фронту – неподалік Загризового, яке регулярно штурмують. Однак Підлиман також важко назвати безпечним місцем – це село знаходиться на півдні від Борової, на лівому березі річки Оскіл.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Боровская громада, загиблі, изюмский район, новини Харкова, прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2025 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура зранку 24 липня повідомила про наслідки нічного удару авіабомбою по селу Підлиман на Харківщині".