Росіяни вбили сім’ю переселенців на Харківщині: загинули батьки та син

Харківська обласна прокуратура зранку 24 липня повідомила про наслідки нічного удару авіабомбою по селу Підлиман на Харківщині.

Близько 23:30 23 липня окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 з УМПК на спляче село Борівської громади. “Приліт” прийшовся по приватному будинку, на місці спалахнула пожежа.

“Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За інформацією прокурорів, загиблі були переселенцями – вони переїхали до Підлимана з села Богуславка Ізюмського району. Богуславка знаходиться максимально близько до лінії фронту – неподалік Загризового, яке регулярно штурмують. Однак Підлиман також важко назвати безпечним місцем – це село знаходиться на півдні від Борової, на лівому березі річки Оскіл.