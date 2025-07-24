Россияне убили семью переселенцев на Харьковщине: погибли родители и сын
Харьковская областная прокуратура утром 24 июля сообщила о последствиях ночного удара авиабомбой по селу Подлиман на Харьковщине.
Около 23:30 23 июля оккупанты скинули авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на спящее село Боровской громады. «Прилет» пришелся по частному дому, на месте вспыхнул пожар.
«Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
По информации прокуроров, погибшие были переселенцами — они переехали в Подлиман из села Богуславка Изюмского района. Богуславка находится максимально близко к линии фронта — неподалеку от Загрызово, которое регулярно штурмуют. Однако Подлиман также трудно назвать безопасным местом — это село находится на юге от Боровой, на левом берегу реки Оскол.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Боровская громада, загиблі, изюмский район, новости Харькова, погибшие, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 09:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура утром 24 июля сообщила о последствиях ночного удара авиабомбой по селу Подлиман на Харьковщине".