Россияне убили семью переселенцев на Харьковщине: погибли родители и сын

Харьковская областная прокуратура утром 24 июля сообщила о последствиях ночного удара авиабомбой по селу Подлиман на Харьковщине.

Около 23:30 23 июля оккупанты скинули авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на спящее село Боровской громады. «Прилет» пришелся по частному дому, на месте вспыхнул пожар.

«Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По информации прокуроров, погибшие были переселенцами — они переехали в Подлиман из села Богуславка Изюмского района. Богуславка находится максимально близко к линии фронта — неподалеку от Загрызово, которое регулярно штурмуют. Однако Подлиман также трудно назвать безопасным местом — это село находится на юге от Боровой, на левом берегу реки Оскол.