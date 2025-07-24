З полону повернулися захисники Харківщини й останній прикордонник Зміїного
Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів.
“На рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках”, – поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліціянти.
“Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки. Повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років”, – відзначили в штабі.
Відео: Володимир Зеленський/телеграм
Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити й кілька офіцерів. Українців, які повернулися додому, оглянуть медики.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: звільнення, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, плен;
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі ".