З полону повернулися захисники Харківщини й останній прикордонник Зміїного

Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів.

“На рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках”, – поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліціянти.

“Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки. Повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років”, – відзначили в штабі.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити й кілька офіцерів. Українців, які повернулися додому, оглянуть медики.