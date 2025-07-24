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З полону повернулися захисники Харківщини й останній прикордонник Зміїного

Суспільство 07:24   24.07.2025
Оксана Горун
З полону повернулися захисники Харківщини й останній прикордонник Зміїного Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі. Загалом у рамках цих домовленостей звільнили вже понад тисячу українських воїнів.

“На рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках”, – поінформував Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Обміняли захисників, які мали поранення та хвороби. Серед звільнених – військовослужбовці ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та поліціянти.

Частина звільнених сьогодні воїнів потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки. Повертається з полону останній із Захисників острова Зміїний – боєць Державної прикордонної служби України. Наймолодшому звільненому Захиснику виповнилося 27 років, найстаршому – 66 років”, – відзначили в штабі.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Окрім солдатів і сержантів, вдалося звільнити й кілька офіцерів. Українців, які повернулися додому, оглянуть медики.

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Автор: Оксана Горун
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  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 23 липня завершився дев’ятий етап великого обміну, про який делегації України та РФ домовилися в Стамбулі ".