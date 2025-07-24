Из плена вернулись защитники Харьковщины и последний из пограничников Змеиного
Ночью 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. Всего в рамках этих договоренностей освободили уже более тысячи украинских воинов.
«На родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях», — проинформировал Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Обменяли защитников, у которых были ранения и болезни. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и полицейские.
«Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более трех лет. Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины. Самому младшему освобожденному Защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет», — сообщили в штабе.
Видео: Владимир Зеленский/Telegram
Кроме солдатов и сержантов, удалось освободить и некоторое количество офицеров. Вернувшихся домой украинцев осмотрят медики.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: звільнення, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, освобождение, плен;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2025 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. В рамках этих договоренностей освободили уже более 1000 воинов".