Из плена вернулись защитники Харьковщины и последний из пограничников Змеиного

Ночью 23 июля завершился девятый этап большого обмена, о котором делегации Украины и РФ договорились в Стамбуле. Всего в рамках этих договоренностей освободили уже более тысячи украинских воинов.

«На родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях», — проинформировал Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Обменяли защитников, у которых были ранения и болезни. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, пограничники, нацгвардейцы и полицейские.

«Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более трех лет. Возвращается из плена последний из Защитников острова Змеиный – боец Государственной пограничной службы Украины. Самому младшему освобожденному Защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет», — сообщили в штабе.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Кроме солдатов и сержантов, удалось освободить и некоторое количество офицеров. Вернувшихся домой украинцев осмотрят медики.