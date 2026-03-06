Второй день обмена: еще 300 защитников вернулись из плена 6 марта
300 украинских военнослужащих и двух гражданских вернули домой из российских застенков. Об обмене сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену больше года, некоторые – с 2022 года», — написал Зеленский.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил: «Среди освобожденных Защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры. Самому младшему освобожденному пленному исполнилось 26 лет, самому старшему — 60».
Прибывших в Украину защитников отправят в медцентры на обследования, а также для дальнейшего лечения и реабилитации.
«Они будут обеспечены необходимой помощью, получат документы и денежные выплаты», — заверили в штабе.
Читайте также: Истязал полицейских на Харьковщине: СБУ назвала имя российского преступника
Напомним, накануне, 5 марта, также состоялся обмен военнопленными: домой вернулись 200 украинских военнослужащих. Из них 18 — жители Харьковской области.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина; Теги: военнопленные, Зеленский, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, обмен пленными;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Второй день обмена: еще 300 защитников вернулись из плена 6 марта», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 марта 2026 в 12:56;