Истязал полицейских на Харьковщине: СБУ назвала имя российского преступника

Заочный приговор российскому оккупанту вынес украинский суд. СБУ сообщила: 35-летнего Александра Кулешова из Ставропольского края РФ признали виновным в совершении военных преступлений. Когда он окажется в руках украинских правоохранителей, отсидит 12 лет.

Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула напомнил обстоятельства дела. Россиянин совершал свои преступления на территории Купянского района Харьковской области, когда тот был временно оккупирован. Целью захватчика было заставить местных украинских полицейских изменить присяге и перейти работать в подразделения МВД РФ.

«В суде доказано, что в марте 2022 года злоумышленник вместе с вооруженными российскими солдатами ворвался в дом заместителя начальника одного из отделов полиции на территории Купянского района. Впоследствии полицейского насильно вывели из дома под дулами автоматов и доставили в застенки на территории местного фермерского хозяйства. Установлено, что боевик потребовал от правоохранителя согласиться на сотрудничество с оккупационной администрацией. Получив категорический отказ, он применил незаконное заключение, подвешивание за связанные руки к металлическому крюку, избиение палками, руками и ногами в обуви, а также угрозы расстрела», — сообщил Абдула.

Подобным образом оккупанты поступили и с другим полицейским. Через некоторое время избитых правоохранителей отпустили.

Кроме издевательств над полиейскими, российский боевик давил и на местных жителей, пытаясь избаваться от каких-либо проявлений несогласия с политикой оккупантов. Суд признал Кулешова виновным в военных преступлениях, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

«Поскольку Кулешов скрывается от правосудия, СБУ продолжает комплексные меры по его задержанию и привлечению к ответственности по международным правовым механизмам», — отметил Владислав Абдула.