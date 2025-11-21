Банду мошенников, обманувших граждан ЕС, задержали СБУ и Нацполиция
Группировка специализировалась на масштабных интернет-мошенничествах, сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В состав преступной группы входили организатор – 31-летний уроженец Донбасса – и двое его сообщников.
Злоумышленники совершали так называемое «форекс-мошенничество», присваивая средства граждан ЕС под видом инвестиций.
Для этого они создали сеть фиктивных онлайн-бирж и активно продвигали их среди жителей европейских стран. Также открыли анонимный колл-центр, через который убеждали европейцев вкладывать средства.
Злоумышленники распространяли в соцсетях фейковые положительные отзывы и «успешные кейсы» инвесторов. Они обещали клиентам сверхвысокие доходы.
Но на самом деле после получения средств мошенники блокировали доступ к личным кабинетам инвесторов, прекращали связь и удаляли переписку. Похищенные деньги переводили на крипто-кошельки и оттуда конвертировали их в наличные.
Мошенники выманили, по меньшей мере, у 25 граждан стран ЕС более $250 тысяч.
СБУ и Нацполиции задержали в Киеве организатора банды и двух его подельников.
В ходе 19 санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютеры с установленным на них специализированным программным обеспечением. И нашли накопители с базами данных жителей ЕС – потенциальных жертв мошенничеств, черновые записи, крипто-ключи и наличные.
Троим задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве. Им «светит» до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также: Почему в области свет отключают, а в Харькове нет: объяснение Синегубова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ЄС, Владислав Абдула, ЕС, мошенники, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Банду мошенников, обманувших граждан ЕС, задержали СБУ и Нацполиция», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2025 в 22:43;