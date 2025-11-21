Live

Банду мошенников, обманувших граждан ЕС, задержали СБУ и Нацполиция

Происшествия 22:43   21.11.2025
Оксана Якушко
Банду мошенников, обманувших граждан ЕС, задержали СБУ и Нацполиция Фото: Владислав Абдула / Facebook

Группировка специализировалась на масштабных интернет-мошенничествах, сообщил пресс-секретарь СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В состав преступной группы входили организатор – 31-летний уроженец Донбасса – и двое его сообщников.

Злоумышленники совершали так называемое «форекс-мошенничество», присваивая средства граждан ЕС под видом инвестиций.

Для этого они создали сеть фиктивных онлайн-бирж и активно продвигали их среди жителей европейских стран. Также открыли анонимный колл-центр, через который убеждали европейцев вкладывать средства.

Злоумышленники распространяли в соцсетях фейковые положительные отзывы и «успешные кейсы» инвесторов. Они обещали клиентам сверхвысокие доходы.

Но на самом деле после получения средств мошенники блокировали доступ к личным кабинетам инвесторов, прекращали связь и удаляли переписку. Похищенные деньги переводили на крипто-кошельки и оттуда конвертировали их в наличные.

Мошенники выманили, по меньшей мере, у 25 граждан стран ЕС более $250 тысяч.

СБУ и Нацполиции задержали в Киеве организатора банды и двух его подельников.

В ходе 19 санкционированных обысков правоохранители изъяли компьютеры с установленным на них специализированным программным обеспечением. И нашли накопители с базами данных жителей ЕС – потенциальных жертв мошенничеств, черновые записи, крипто-ключи и наличные.

Троим задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве. Им «светит» до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: Владислав Абдула / Facebook
Фото: Владислав Абдула / Facebook

Автор: Оксана Якушко
