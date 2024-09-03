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СБУ поймала жителя Купянщины, распространявшего газету «Харьков Z»

Общество 16:10   03.09.2024
Елена Нагорная
СБУ поймала жителя Купянщины, распространявшего газету «Харьков Z» Фото: Владислав Абдула

34-летнему жителю села Петрополье Купянского района Харьковской области сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. По версии следствия, во время оккупации населённого пункта он распространял газету «Харьков Z».

В начале лета 2022 года безработный мужчина получил от руководительницы местной оккупационной администрации множество выпусков российской пропагандистской газеты «Харьков Z». Мужчина обходил дворы односельчан и раздавал эти газеты либо лично в руки, либо бросал их в почтовые ящики, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

“В этих «изданиях» содержались оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, предпринимались попытки представить российскую агрессию как якобы внутригражданский конфликт в Украине. Также на страницах этих газет кремлевские пропагандисты глорифицировали российских военных преступников из числа военнослужащих ВС РФ, восхваляли российское политическое руководство и призвали к насильственному изменению границ международно признанной территории Украины”, — рассказал Абдула.

Он добавил, что после освобождения села от оккупантов вражеский приспешник пытался «залечь на дно», но был задержан силовиками. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 16:10;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнему жителю села Петрополье Купянского района Харьковской области сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. По версии следствия, во время оккупации населённого пункта он распространял газету «Харьков Z».".