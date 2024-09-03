СБУ поймала жителя Купянщины, распространявшего газету «Харьков Z»
34-летнему жителю села Петрополье Купянского района Харьковской области сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. По версии следствия, во время оккупации населённого пункта он распространял газету «Харьков Z».
В начале лета 2022 года безработный мужчина получил от руководительницы местной оккупационной администрации множество выпусков российской пропагандистской газеты «Харьков Z». Мужчина обходил дворы односельчан и раздавал эти газеты либо лично в руки, либо бросал их в почтовые ящики, сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
“В этих «изданиях» содержались оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, предпринимались попытки представить российскую агрессию как якобы внутригражданский конфликт в Украине. Также на страницах этих газет кремлевские пропагандисты глорифицировали российских военных преступников из числа военнослужащих ВС РФ, восхваляли российское политическое руководство и призвали к насильственному изменению границ международно признанной территории Украины”, — рассказал Абдула.
Он добавил, что после освобождения села от оккупантов вражеский приспешник пытался «залечь на дно», но был задержан силовиками. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) и ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: Наводчик ракет на ХОВА пытался оспорить пожизненное: как оправдывался
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Владислав Абдула, Купянский район, СБУ, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «СБУ поймала жителя Купянщины, распространявшего газету «Харьков Z»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 16:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "34-летнему жителю села Петрополье Купянского района Харьковской области сообщили о подозрении по двум статьям УКУ. По версии следствия, во время оккупации населённого пункта он распространял газету «Харьков Z».".