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Наводчик ракет на ХОВА пытался оспорить пожизненное: как оправдывался

Общество 11:35   03.09.2024
Оксана Горун
Наводчик ракет на ХОВА пытался оспорить пожизненное: как оправдывался

Харьковская областная прокуратура сообщила, что отстояла в апелляции приговор о пожизненном заключении агенту РФ, который наводил ракеты на ХОВА и другие здания в Харькове.

28 августа Полтавский апелляционный суд вынес приговор по резонансному делу. Судьи полностью отказали в удовлетворении апелляционных жалоб, которые подала защита наводчика.

Приговор 38-летнему харьковчанину 13 ноября минувшего года вынес Киевский районный суд: пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следователи доказали, что с февраля по апрель 2022 года мужчина собирал информацию о ВСУ и инфраструктуре в Харькове. Полученные данные передавал через соцсети двум женщинам, работающим на российские спецслужбы.

«28 февраля 2022 года мужчина направил кураторше в москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по головному офису фирмы ХАДО. Он также передавал ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией. Кроме того, харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию России против Украины и одобрял преступные действия оккупантов», — напомнила фабулу дела пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

ракетный удар по ХОВА в 2022 году

Прокуроры отметили, что во время следствия у наводчика постоянно менялись версии, но свою вину он так и не признал. Заявлял, что не передавал врагу никаких данных.

«Фигурант рассказал, что аккаунтом во «ВКонтакте» начал пользоваться с конца 2017 года, случайно найдя на форуме в интернете логин и пароль к этому аккаунту. Кому принадлежал этот профиль, он не знает. Он пользовался этим профилем для просмотра новостей, фильмов и постов, поскольку имел родственников на территории рф и ему были интересны новости, но никаких сообщений якобы не отправлял. Женщины, с которыми велась переписка, ему не знакомы. Аккаунт в «ВКонтакте» зарегистрирован по его номеру телефона, которым он якобы давно не пользовался. Мужчина пытался убедить суд, что к этому аккаунту могли иметь доступ другие лица путем его взлома или кражи, поскольку он неоднократно терял свои телефоны и ноутбук и отдавал их в ремонт. Однако сторона обвинения собрала необходимую доказательную базу», — отметили в прокуратуре.

На суде в Харькове мужчина продолжал отрицать свою вину, однако заявил, что хочет в РФ и даже писал заявление об обмене.

наводчик ракет на ХОВА в суде

Его признали виновным по трем статьям: госизмена, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и незаконное обращение с оружием.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 сентября 2024 в 11:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура сообщила, что отстояла в апелляции приговор о пожизненном заключении агенту РФ, который наводил ракеты на ХОВА и другие здания в Харькове".