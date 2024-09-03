Навідник ракет на ХОВА намагався оскаржити довічне: як виправдовувався

Харківська обласна прокуратура повідомила, що відстояла в апеляції вирок про довічне ув’язнення агенту РФ, який наводив ракети на ХОВА та інші будівлі в Харкові.

28 серпня Полтавський апеляційний суд ухвалив вирок у резонансній справі. Судді повністю відмовили в задоволенні апеляційних скарг, які подав захист навідника.

Вирок 38-річному харків’янину 13 листопада минулого року ухвалив Київський районний суд: довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі довели, що з лютого по квітень 2022 року чоловік збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру в Харкові. Отримані дані передавав через соцмережі двом жінкам, які працюють на спецслужби.

“28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по офісу фірми ХАДО. Він також передавав ще низку адрес у місті, які надалі були обстріляні російською армією. Крім того, харківʼянин публікував у соцмережах дописи, у яких заперечував збройну агресію рф проти України та схвалював злочинні дії окупантів“, – нагадала фабулу справи пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Прокурори зазначили, що під час слідства навідник постійно змінював версії, але свою провину він так і не визнав. Заявляв, що не передавав ворогові жодних даних.

“Фігурант розповів, що акаунтом у «ВКонтакте» почав користуватися з кінця 2017 року, випадково знайшовши на форумі в інтернеті логін та пароль до цього акаунту, кому належав цей профіль він не знає. Він користувався цим профілем для перегляду новин, фільмів та постів, оскільки мав родичів на території рф і йому були цікаві новини, але жодних повідомлень начебто не відправляв. Жінки, з якими велась переписка, йому не знайомі. Акаунт у “ВКонтакте” зареєстрований за його номером телефону, яким він нібито давно не користувався. Чоловік намагався переконати суд, що до цього акаунту могли мати доступ інші особи шляхом його зламу або крадіжки, оскільки він неодноразово губив свої телефони та ноутбук та віддавав їх до ремонту. Проте сторона обвинувачення зібрала необхідну доказову базу”, – відзначили в прокуратурі.

На суді в Харкові чоловік продовжував заперечувати свою провину, проте заявив, що хоче до РФ і навіть писав заяву про обмін.

Його визнали винним за трьома статтями: держзрада, виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та незаконне поводження зі зброєю.