У Харкові затримали агента військової розвідки РФ – СБУ

У Харкові СБУ та ДБР затримали працівника місцевого лісництва. Чоловіка підозрюють у тому, що він шпигував за підрозділами ЗСУ у “зеленці” навколо міста.

У СБУ лісничого назвали агентом військової розвідки РФ (ГРУ).

“Для збору розвідданих фігурант під виглядом робочих об’їздів території державного лісгоспу, фіксував локації підрозділів ЗСУ. Задокументовано, як під час розвідувальних вилазок він приховано стежив за блокпостами та укріпрайонами українських захисників“, – заявив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За версією слідства, працівник лісництва обчислював кількість особового складу ЗСУ, наявні види озброєнь. А всю інформацію наносив на гугл-мапи та готував звіт для “наймачів”. З російською розвідкою він спілкувався не безпосередньо, а через знайомого, який примудрився виїхати до РФ на початку повномасштабної війни й почав працювати на загарбників.

“Діяльність “зв’язкового” координував кадровий співробітник головного управління генштабу збройних сил росії (більш відомого як гру). Для комунікації з агентом використовували анонімний чат в популярному месенджері“, – зазначив Абдула.

Мобільний з випискою в харків’янина вилучили під час затримання. За інформацією СБУ, зрадника викрили вчасно й позиції ЗСУ, які він “здавав”, убезпечили. Чоловіку повідомили про підозру в держзраді, за що загрожує довічне ув’язнення. Нині він у СІЗО.