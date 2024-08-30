В Харькове задержали агента военной разведки РФ — СБУ

В Харькове СБУ и ГБР задержали работника местного лесничества. Мужчину подозревают в том, что он шпионил за подразделениями ВСУ в «зеленке» вокруг города.

В СБУ лесничего назвали агентом военной разведки РФ (ГРУ).

«Для сбора разведданных фигурант под видом рабочих объездов территории государственного лесхоза фиксировал локации подразделений ВСУ. Задокументировано, как во время разведывательных вылазок он скрыто следил за блокпостами и укрепрайонами украинских защитников», — заявил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По версии следствия, работник лесничества, вычислял количество личного состава ВСУ, имеющиеся виды вооружений. А всю информацию наносил на google-карты и готовил отчет для «нанимателей». С российской разведкой он общался не напрямую, а через знакомого, который умудрился выехать в РФ в начале полномасштабной войны и стал там работать на захватчиков.

«Деятельность «связного» координировал кадровый сотрудник главного управления генштаба вооруженных сил россии (более известного как гру). Для коммуникации с агентом использовали анонимный чат в популярном мессенджере», — отметил Абдула.

Мобильный с разоблачающей перепиской у харьковчанина изъяли при задержании. По информации СБУ разоблачили предателя заблаговременно и позиции ВСУ, которые он «сдавал», обезопасили. Мужчине сообщили о подозрении в госизмене, за что грозит пожизненное заключение. Сейчас он в СИЗО.