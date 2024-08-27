Работала на РФ «за идею»: на Харьковщине будут судить вероятную наводчицу
Лаборантку поликлиники в поселке Рогань обвиняют в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. По версии прокуроров, она из идейных соображений помогала оккупантам из РФ.
«По данным следствия, жительница поселка Докучаевское Харьковского района, расположенного в пригороде Харькова, сознательно присоединилась к закрытому telegram-каналу, контролируемому российскими спецслужбами. Женщина скрыто документировала базирование сил обороны в населенном пункте, где проживала. Кроме того, она работает медицинским сотрудником в поселке Рогань, поэтому по дороге на работу она выискивала места базирования ВСУ и военной техники», — напомнили фабулу дела в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
По версии обвинителей, женщина фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ. Всю информацию, которую удавалось добыть, она передавала в закрытый пророссийский чат. При этом, по данным следствия, делала все это женщина бесплатно.
«Жительница Харьковщины «работала за идею»: деньги от рф она не получала», — отметили прокуроры.
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Приговора обвиняемая ждет в СИЗО. Судить ее будут в Харьковском районном суде. За идейную работу на врага 37-летней лаборантке грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: наводчица, новости Харькова, прокуратура, суд;
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лаборантку поликлиники в поселке Рогань обвиняют в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ. По версии прокуроров, она из идейных соображений помогала оккупантам из РФ".