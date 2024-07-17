Работала на РФ бесплатно: медработница искала укрепления вокруг Харькова

Лаборантку поликлиники, которая до недавнего времени трудилась в поселке Рогань под Харьковом, подозревают в передаче спецслужбам РФ информации о расположении ВСУ.

36-летняя жительница поселка Докучаевское в Харьковском районе, по версии следствия, скрыто документировала места базирования сил обороны там, где жила, и по пути на работу — в поселок Рогань.

«Задокументировано, как злоумышленница объезжала восточные окраины города, где скрыто фиксировала локации блокпостов и укрепрайонов ВСУ. Она пыталась установить ориентировочное количество личного состава и боевой техники на территории военных объектов. Полученные сведения информатор «сливала» в Телеграмм-канал, который администрируют представители российской разведки. Служба безопасности заблаговременно разоблачила подрывную деятельность фигурантки и задержала ее в собственном доме. Одновременно с этим были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В Харьковской областной прокуратуре проинформировали: женщина присоединилась к закрытому telegram-каналу, который контролируют российские спецслужбы.

«В дальнейшем в закрытом пророссийском чате она писала всю собранную информацию, которая была необходима врагу для нанесения прицельных ударов. Учитывая, что указанные населенные пункты расположены неподалеку от Харькова, атаки вс рф ослабили бы оборону и защиту областного центра. Жительница Харьковщины «работала за идею»: деньги от рф она не получала», — подчеркнули в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

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Телефон с соответствующей перепиской у подозреваемой изъяли во время обыска. Ее саму задержали и суд уже избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Если вину женщины докажут, ей грозит провести до восьми лет в тюрьме.