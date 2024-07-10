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Харьковский железнодорожник разведывал для ГРУ маршруты перемещения грузов ВСУ

Общество 10:00   10.07.2024
Оксана Горун
Харьковский железнодорожник разведывал для ГРУ маршруты перемещения грузов ВСУ

СБУ задержала на Харьковщине железнодорожника, который работал в региональном филиале АО «Укрзалізниця» и был помощником машиниста. Мужчину подозревают в работе на российское ГРУ.

По версии следствия, сотрудника железной дороги дистанционно завербовал сотрудник 78-го разведцентра главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ). Россиян он заинтересовал как активный пользователь прокремлевских telegram-каналов, который писал там антиукраинские комментарии.

«По указанию из рф агент собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым ВСУ переправляет тяжелое вооружение и боеприпасы на передовую. Находясь в кабине локомотива, предатель скрыто фиксировал направления перемещения подвижных составов украинских войск», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Задержали помощника машиниста тогда, когда он попытался передать отчет россиянам.

Его данные, по версии СБУ, планировали использовать для нанесения ракетно-дроновых ударов по железнодорожной инфраструктуре Харьковской области. Следствие также установило, что подозреваемый выяснял расположение фортификаций и укрепрайонов защитников Харькова. Во время обысков в вагоне, где работал железнодорожник, и у него дома изъяли мобильные телефоны с доказательствами.

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«Также у него обнаружены флажки рф и пропагандистские открытки страны-агрессора», — дополнил образ предателя Владислав Абдула.

Мужчину сообщили о подозрении в госизмене. Если его вину докажут, помощнику машиниста грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас он в СИЗО.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала на Харьковщине железнодорожника, который работал в региональном филиале АО «Укрзалізниця» и был помощником машиниста. Мужчину подозревают в работе на российское ГРУ".