13 лет тюрьмы получил предатель, работавший в оккупационной полиции в Изюме

Мужчину, который трудоустроился в оккупационную полицию на Харьковщине, приговорили.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, предатель добровольно вступил в оккупационный «отдел полиции» в городе Изюм.

«После собеседования с сотрудником ФСБ РФ злоумышленник получил назначение на должность «оперуполномоченного отдела уголовного розыска» и сразу начал активно помогать оккупационному режиму», — отметили в СБУ.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, предатель участвовал в незаконных задержаниях жителей Изюмщины и изымал у них имущество.

После деоккупации региона злоумышленник пытался скрываться, однако правоохранители разоблачили его в конце сентября 2022 года.

Его признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ему назначили 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 15 лет и конфискацией всего имущества.