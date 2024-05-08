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13 лет тюрьмы получил предатель, работавший в оккупационной полиции в Изюме

Общество 12:46   08.05.2024
Виктория Яковенко
13 лет тюрьмы получил предатель, работавший в оккупационной полиции в Изюме Фото: Владислав Абдула

Мужчину, который трудоустроился в оккупационную полицию на Харьковщине, приговорили.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, предатель добровольно вступил в оккупационный «отдел полиции» в городе Изюм.

«После собеседования с сотрудником ФСБ РФ злоумышленник получил назначение на должность «оперуполномоченного отдела уголовного розыска» и сразу начал активно помогать оккупационному режиму», — отметили в СБУ.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, предатель участвовал в незаконных задержаниях жителей Изюмщины и изымал у них имущество.

После деоккупации региона злоумышленник пытался скрываться, однако правоохранители разоблачили его в конце сентября 2022 года.

Его признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ему назначили 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 15 лет и конфискацией всего имущества.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который трудоустроился в оккупационную полицию на Харьковщине, приговорили.".