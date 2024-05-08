На 13 років “сяде” зрадник, який працював в окупаційній поліції на Харківщині
Чоловіка, який працевлаштувався до окупаційної поліції на Харківщині, засудили.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадник добровільно вступив до окупаційного «відділу поліції» в місті Ізюм.
«Після співбесіди зі співробітником ФСБ РФ зловмисник отримав призначення на посаду «оперуповноваженого відділу карного розшуку» і одразу розпочав активно допомагати окупаційному режиму», – зазначили в СБУ.
Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, зрадник брав участь у незаконних затриманнях мешканців Ізюмщини та вилучав у них майно.
Після деокупації регіону зловмисник намагався переховуватись, проте правоохоронці викрили його наприкінці вересня 2022 року.
Його визнали винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому призначили 13 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років та конфіскацією усього майна.
Читайте також: У Харкові навідник із собакою стежив за військовими, а за ним стежила СБУ
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: окупанти, поліція, предатель, прокуратура, СБУ, суд, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На 13 років “сяде” зрадник, який працював в окупаційній поліції на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2024 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який працевлаштувався до окупаційної поліції на Харківщині, засудили.".