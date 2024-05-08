На 13 років “сяде” зрадник, який працював в окупаційній поліції на Харківщині

Чоловіка, який працевлаштувався до окупаційної поліції на Харківщині, засудили.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, зрадник добровільно вступив до окупаційного «відділу поліції» в місті Ізюм.

«Після співбесіди зі співробітником ФСБ РФ зловмисник отримав призначення на посаду «оперуповноваженого відділу карного розшуку» і одразу розпочав активно допомагати окупаційному режиму», – зазначили в СБУ.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, зрадник брав участь у незаконних затриманнях мешканців Ізюмщини та вилучав у них майно.

Після деокупації регіону зловмисник намагався переховуватись, проте правоохоронці викрили його наприкінці вересня 2022 року.

Його визнали винним за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому призначили 13 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 15 років та конфіскацією усього майна.