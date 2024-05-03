У Харкові навідник із собакою стежив за військовими, а за ним стежила СБУ

СБУ повідомила про затримання чергового російського коригувальника. Він шпигував за позиціями ЗСУ у Харкові та області під виглядом прогулянок із собакою.

Ще одним зрадником виявився співробітник однієї з місцевих виробничих компаній, який, за даними слідства, “ідейно підтримував кремлівський режим”. Завдяки своїм проросійським коментарям у телеграм-каналах він і потрапив у поле зору розвідки окупантів.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили: підозрюваному 45 років. Він – харків’янин. Окрім роботи на місцевому підприємстві, ще є волонтером благодійного фонду.

Спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула повідомив, що, затримавши коригувальника, запобігли новій серії ракетно-бомбових ударів по регіону.

“Серед основних цілей агресора були системи ППО, які захищають обласний центр та прилеглі райони”, – поінформував Абдула.

Атаку, за даними СБУ, готував зрадник у Харкові. Його затримали “на гарячому”.

“Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області.

Однак поки харків’янин та його собака стежили за українськими військовими, за ними самими стежили спеціалісти СБУ та “кожен крок документували”.

“На завершальному етапі спецоперації фігуранта було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ. У нього вилучено мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару рф”, – поінформував Абдула.

Він опублікував частину листування підозрюваного, а також уточнив, що необхідну інформацію той періодично видобував, розпитуючи колег та знайомих “в темну”.





Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Нині він у СІЗО. Йому загрожують вісім років ув’язнення.