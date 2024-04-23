“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
У Харкові затримали ймовірного коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомила СБУ.
“Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу “Кракен” Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Він опублікував листування ймовірного навідника з його “наймачами”. У ньому харків’янин дорікає росіянам за “промах”: “Ваші били туди, але не влучили”, — написав він, зокрема.
“За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об’єктах, – стверджує Абдула. – Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500”.
Фігурант, за даними слідства, передав росіянам координати передбачуваної бази “Кракена”. Його самого затримала СБУ у власному будинку.
“Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора”, – уточнив речник УСБУ в Харківській області.
Підозрюваний – місцевий житель, ідеологічний прихильник “русского мира”. Його “завербували” на початку 2024 року, спілкуючись через соцмережі, де харків’янин публікував антиукраїнські коментарі. Зрадник не тільки сам збирав інформацію, переміщаючись містом, а й використовував харків’ян, які нічого не розуміли про його наміри.
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“Зловмисник “втемну” випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем”, – повідомив Абдула.
Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Нині він у СІЗО. Йому загрожують вісім років ув’язнення.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Kraken, абдула, ГУР, задержали, наводчик, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 10:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали ймовірного коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомила СБУ".