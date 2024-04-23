Live
  • Вт 23.04.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 39.78
  • EUR 42.31

“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові

Події 10:00   23.04.2024
Оксана Горун
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові

У Харкові затримали ймовірного коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомила СБУ.

“Служба безпеки затримала ще одного коригувальника ракетно-бомбових ударів росії по Харкову. Зловмисник намагався виявити локації спецпідрозділу “Кракен” Головного управління розвідки Міністерства оборони України”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він опублікував листування ймовірного навідника з його “наймачами”. У ньому харків’янин дорікає росіянам за “промах”: “Ваші били туди, але не влучили”, — написав він, зокрема.

“За наведенням фігуранта окупанти сподівались завдати вогневого ураження по цих об’єктах, – стверджує Абдула. – Для здійснення атаки рашисти планували задіяти балістичні ракети та керовані авіаційні бомби типу КАБ-500”.

Фігурант, за даними слідства, передав росіянам координати передбачуваної бази “Кракена”. Його самого затримала СБУ у власному будинку.

“Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора”, – уточнив речник УСБУ в Харківській області.

Підозрюваний – місцевий житель, ідеологічний прихильник “русского мира”. Його “завербували” на початку 2024 року, спілкуючись через соцмережі, де харків’янин публікував антиукраїнські коментарі. Зрадник не тільки сам збирав інформацію, переміщаючись містом, а й використовував харків’ян, які нічого не розуміли про його наміри.

Читайте також: Чекав на російську пенсію: навідник ракет на Харків отримав нову підозру

“Зловмисник “втемну” випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем”, – повідомив Абдула.

Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ. Нині він у СІЗО. Йому загрожують вісім років ув’язнення.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові
23.04.2024, 10:00
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ
Чим і навіщо били по телевежі в Харкові: дані Повітряних сил ЗСУ
23.04.2024, 09:43
Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)
Чоловік загинув на пожежі в Харкові, ще одного й дитину врятували (фото)
23.04.2024, 09:22
Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
Удар на висоті 140 м – Синєгубов про “приліт” по телевежі в Харкові (фото)
23.04.2024, 09:01

Новини за темою:

21:10
У центрі Харкова облаштували меморіал, присвячений загиблим бійцям «Kraken»
10:04
Два харків’янина стали Героями України, один із них посмертно
18:47
Харківський підрозділ ГУР МО “Kraken” привітав із Новим роком (відео)
14:57
Один із командирів “Kraken” звернувся до Міноборони РФ (відео)
12:40
Не можна бруківкою виправдовувати небажання воювати – офіцер “Kraken”

Ви читали новину: «“Ваші били туди, але не влучили”: зрадник наводив КАБи на базу ГУР у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові затримали ймовірного коригувальника, який хотів навести російські авіабомби на базу спецпризначенців Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, повідомила СБУ".