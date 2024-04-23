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«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове

Общество 10:00   23.04.2024
Оксана Горун
«Ваши били туда, но не попали»: предатель наводил КАБы на базу ГУР в Харькове

В Харькове задержали вероятного корректировщика, который хотел навести российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила СБУ.

«Служба безопасности задержала еще одного корректировщика ракетно-бомбовых ударов рф по Харькову. Злоумышленник пытался выявить локации спецподразделения «Kraken» Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он опубликовал переписку вероятного наводчика с его «нанимателями». В ней харьковчанин упрекает россиян в «промашке»: «Ваши били туда, но не попали», — написал он, в частности.

«По наводке фигуранта оккупанты надеялись нанести огненное поражение по этим объектам, — утверждает Абдула. — Для атаки рашисты планировали задействовать баллистические ракеты и управляемые авиационные бомбы типа КАБ-500».

Фигурант, по данным следствия, передал россиянам координаты предполагаемой базы «Кракена». Его самого задержала СБУ в собственном доме.

«Одновременно были проведены комплексные мероприятия с целью обезопасить городскую инфраструктуру от новой воздушной атаки страны-агрессора», — уточнил спикер УСБУ в Харьковской области.

Подозреваемый — местный житель, идеологический сторонник «русского мира». Его «завербовали» в начале 2024 года, общаясь через соцсети, где харьковчанин публиковал антиукраинские комментарии. Предатель не только сам собирал информацию, перемещаясь по городу, но и использовал харьковчан «втемную».

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«Злоумышленник «втемную» выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом», — сообщил Абдула.

Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Сейчас он в СИЗО. Ему грозят восемь лет тюрьмы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове задержали вероятного корректировщика, который хотел навести российские авиабомбы на базу спецназовцев Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила СБУ".