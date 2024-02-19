Ждал российскую пенсию: наводчик ракет на Харьков получил новое подозрение

58-летнего харьковчанина, который «сливал» врагу дислокации ВСУ, подозревают в еще одном преступлении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант во время общения в мессенджерах со знакомыми продвигал свое пророссийское мнение. Он писал следующее: «В моей голове реальное будущее – Россия возглавит мир».

Также подозреваемый утверждал, что именно ВСУ обстреливают гражданское население Харькова. Он ожидал захвата региона и российскую пенсию. Об этом он писал товарищу: «Россия даст такие пенсии, что не надо будет париться».

Мужчине сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ). Сеейчас он находится в СИЗО.

Напомним, ранее предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ («несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ»). Правоохранители сообщали, что фигурант по своей инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию. Он искал в Харькове ПВО, места размещения ВСУ и складов боеприпасов, помогал российским спецслужбам фото- и видеосъемкой с мест «прилетов».