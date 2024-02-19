Live
  • Пн 19.02.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.97
  • EUR 40.89

Ждал российскую пенсию: наводчик ракет на Харьков получил новое подозрение

Общество 14:48   19.02.2024
Виктория Яковенко
Ждал российскую пенсию: наводчик ракет на Харьков получил новое подозрение Фото: Харьковская областная прокуратура

58-летнего харьковчанина, который «сливал» врагу дислокации ВСУ, подозревают в еще одном преступлении.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант во время общения в мессенджерах со знакомыми продвигал свое пророссийское мнение. Он писал следующее: «В моей голове реальное будущее – Россия возглавит мир».

Также подозреваемый утверждал, что именно ВСУ обстреливают гражданское население Харькова. Он ожидал захвата региона и российскую пенсию. Об этом он писал товарищу: «Россия даст такие пенсии, что не надо будет париться».

Мужчине сообщили о подозрении по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УКУ). Сеейчас он находится в СИЗО.

Напомним, ранее предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ («несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ»). Правоохранители сообщали, что фигурант по своей инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию. Он искал в Харькове ПВО, места размещения ВСУ и складов боеприпасов, помогал российским спецслужбам фото- и видеосъемкой с мест «прилетов».

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
Мораторий снят: отключат ли в Харькове услуги ЖКХ должникам, сказал Терехов
17.02.2024, 14:50
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», Зеленский на Харьковщине
Главные новости Харькова 19.02: сбитые «шахеды», Зеленский на Харьковщине
19.02.2024, 15:17
Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск
Зеленский приехал на Харьковщину: поговорил с воинами, защищающими Купянск
19.02.2024, 14:13
Областной бюджет на Харьковщине перевыполнили почти на 20%: откуда доходы
Областной бюджет на Харьковщине перевыполнили почти на 20%: откуда доходы
19.02.2024, 10:07
Ждал российскую пенсию: наводчик ракет на Харьков получил новое подозрение
Ждал российскую пенсию: наводчик ракет на Харьков получил новое подозрение
19.02.2024, 14:48
РФ обстреляла приграничье Харьковщины: зафиксировали 18 ударов, пропал свет
РФ обстреляла приграничье Харьковщины: зафиксировали 18 ударов, пропал свет
19.02.2024, 15:14

Новости по теме:

10:28
Поймали наводчика ракет на Харьков: он сам искал россиян, чтобы помочь
10:00
Айтишник наводил ракеты на Харьков — СБУ задержала его
16:27
15 лет за решеткой получил агент РФ, корректировавший удары ракет по Харькову
10:22
Сотрудник Укрэнерго в Харькове работал на врага: дело передали в суд
22:47
Терехов поблагодарил СБУ, которая задержала доцента-корректировщика в Харькове

Вы читали новость: «Ждал российскую пенсию: наводчик ракет на Харьков получил новое подозрение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "58-летнего харьковчанина, который «сливал» врагу дислокации ВСУ, подозревают в еще одном преступлении.".