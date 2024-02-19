Чекав на російську пенсію: навідник ракет на Харків отримав нову підозру
58-річного харків’янина, який «зливав» ворогу дислокації ЗСУ, підозрюють у ще одному злочині.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант під час спілкування у месенджерах зі знайомими просував свою проросійську думку. Він писав наступне: «В моей голове реальное будущее – Россия возглавит мир».
Також підозрюваний стверджував, що саме ЗСУ обстрілюють цивільне населення Харкова. Він чекав на захоплення регіону та російську пенсію. Про це він писав товаришу: «Россия даст такие пенсии, что не надо будет париться».
Чоловіку повідомили про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Наразі він перебуває у СІЗО.
Нагадаємо, раніше зраднику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ («несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ»). Правоохоронці повідомляли, що фігурант з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію. Він шукав у Харкові ППО, місця розміщення ЗСУ та складів боєприпасів, також допомагав російським спецслужбам фото- та відеозйомкою з місць «прильотів».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наводчик, пенсия, предатель, прокуратура, ракети, Харків, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "58-річного харків’янина, який «зливав» ворогу дислокації ЗСУ, підозрюють у ще одному злочині.".