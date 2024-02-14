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Впіймали навідника ракет на Харків: він сам шукав росіян, аби допомогти

Суспільство 10:28   14.02.2024
Оксана Горун
Впіймали навідника ракет на Харків: він сам шукав росіян, аби допомогти

Чергового зрадника – 58-річного чоловіка, який наводив ворожі удари на Харків, – спіймала СБУ.

“Фігурантом є 58-річний місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Восени 2023 року чоловік з власної ініціативи почав передавати окупантам розвідувальну інформацію через популярні месенджери”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили: харків’янин вийшов на телеграм-канали, що контрольовані російськими спецслужбами, у вересні 2023 року.

“Через ці групи російські куратори “підшукують” агентуру, яка готова співпрацювати з ними”, – пояснила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Основна інформація, яка цікавила росіян, – це місця розміщення ППО.

“У разі одержання таких відомостей загарбники сподівались “обійти” системи протиповітряної оборони ЗСУ або здійснити по них прицільний удар”, – зазначив Абдула.

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Окрім пошуків у Харкові ППО, зрадник також допомагав російським спецслужбам фото- та відеозйомкою з місць “прильотів”, шукав у місті місця розміщення ЗСУ та складів боєприпасів. Крім того, дискредитував захисників України, публікуючи повідомлення відповідного змісту в соцмережах.

“Співробітники СБУ задокументували злочинні дії російського інформатора і затримали його під час виконання ворожого завдання”, – наголосив спікер УСБУ.

Мобільний, з якого харків’янин листувався з кураторами із РФ, вилучили. Його самого відправили до СІЗО без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років в’язниці – за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (“несанкціоноване розповсюдження інформації про розміщення ЗСУ”).

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергового зрадника – 58-річного чоловіка, який наводив ворожі удари на Харків, – спіймала СБУ".