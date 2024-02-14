Поймали наводчика ракет на Харьков: он сам искал россиян, чтобы помочь
Очередного предателя — 58-летнего мужчину, который наводил вражеские удары на Харьков, — поймала СБУ.
«Фигурантом является 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
В Харьковской областной прокуратуре уточнили: харьковчанин вышел на telegram-каналы, которые контролируют российские спецслужбы, в сентябре 2023 года.
«Через эти группы российские кураторы «подыскивают» агентуру, готовую сотрудничать с ними», — пояснила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Основная информация, которая интересовала россиян, — это места размещения ПВО.
«В случае получения таких сведений, захватчики надеялись «обойти» системы противовоздушной обороны ВСУ или осуществить по ним прицельный удар», — отметил Абдула.
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Однако, кроме поисков в Харькове ПВО, предатель также помогал российским спецслужбам фото- и видеосъемкой с мест «прилетов», искал в городе места размещения ВСУ и складов боеприпасов. А, кроме того, дискредитировал защитников Украины, публикуя сообщения соответствующего содержания в соцсетях.
«Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения вражеской задачи», — подчеркнул спикер УСБУ.
Мобильный, с которого харьковчанин переписывался с кураторами из РФ, изъяли. Его самого отправили в СИЗО без права внесения залога. Ему грозит до восьми лет тюрьмы — по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины («несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ»).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, наводчик, новости Харькова, прокуратура, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 14 февраля 2024 в 10:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очередного предателя — 58-летнего мужчину, который наводил вражеские удары на Харьков, — поймала СБУ".