Наводчик удара по Грозе отбирал авто у людей во время оккупации — прокуратура

Дмитрию Мамону — одному из братьев, которым инкриминируют наведение ракетного удара по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября 2023 года, заочно объявили о подозрении еще и за переход на сторону оккупантов.

23-летнего бывшего полицейского подозревают по ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения), сообщает Харьковская облпрокуратура.

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска мужчина, который тогда был правоохранителем, добровольно перешел на сторону врага. Он стал «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» в так называемом «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Мамон нес службу на российских блокпостах — останавливал и изымал автомобили у гражданских. Впоследствии он получил новую должность и стал «инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения».

За работу на оккупантов мужчина получал 45 тысяч рублей в месяц.

Перед деоккупацией Харьковщины Мамон-младший вместе со своим братом сбежал в РФ. Оба были уволены из Нацполиции Украины.

Напомним, днем 5 октября 2023 года военные РФ обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов назвал имена 53 погибших.

11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов. Братьям заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УКУ (госизмена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Действия Владимира дополнительно квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УКУ (пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).