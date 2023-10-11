«Это все на совести Вовы»: наводчик удара по Грозе работал в полиции

До полномасштабного вторжения РФ в Украину 30-летний Владимир Мамон — определенный следствием как наводчик ракетного удара по селу Гроза, был полицейским батальона конвойной службы.

«Один из братьев – 30-летний мужчина в июле прошлого года, будучи на тот момент полицейским батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области, перешел на сторону врага. Находясь в оккупированном пгт Шевченково Купянского района, он вступил в должность «полицейского водителя группы конвойной службы реагирования». Его 23-летний брат тоже в прошлом году находился в пгт Шевченково и был полицейским патрульной полиции в Харьковской области», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По данным прокуратуры, идентифицировали уже 55 тел погибших в селе Гроза. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

Ранее в СБУ назвали имена этих двух братьев: Владимир и Дмитрий Мамоны. Также Служба безопасности опубликовала их переписку с местными жителями и «кураторами» из РФ. Сами братья — местные, жители Грозы. Они выехали оттуда после деоккупации региона, бежав в РФ.

Данные о похоронах воина ВСУ в Грозе начал выведывать у старых знакомых Дмитрий Мамон, передавая их брату. Для начала наводил справки о погибшем односельчанине.

Потом — выяснять точное время застолья.

И просить местных сообщить, когда люди будут идти с кладбища в кафе.

Информацию наводчики передавал российскому куратору, прекрасно понимая, что за этим последует. Еще до удара Владимир Мамон и его собеседник из села понимали, что «будет громко» и обсуждали, что «будет жалко гандылек», где «прошла молодость».

После этой переписки об ударе сообщили уже Дмитрию Мамону. А также о том — что вместо «неонацистов» убили земляков, с которым он вырос.

В процессе переписки выясняются все новые подробности о погибших знакомых. А собеседник предателя пишет: «Это все на совести Вовы, если он руку туда приложил». И добавляет: «Какой бы флаг не висел теперь, в селе вам делать нечего».