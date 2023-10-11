«Это все на совести Вовы»: наводчик удара по Грозе работал в полиции
До полномасштабного вторжения РФ в Украину 30-летний Владимир Мамон — определенный следствием как наводчик ракетного удара по селу Гроза, был полицейским батальона конвойной службы.
«Один из братьев – 30-летний мужчина в июле прошлого года, будучи на тот момент полицейским батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области, перешел на сторону врага. Находясь в оккупированном пгт Шевченково Купянского района, он вступил в должность «полицейского водителя группы конвойной службы реагирования». Его 23-летний брат тоже в прошлом году находился в пгт Шевченково и был полицейским патрульной полиции в Харьковской области», — сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
По данным прокуратуры, идентифицировали уже 55 тел погибших в селе Гроза. Еще три человека считаются пропавшими без вести.
Ранее в СБУ назвали имена этих двух братьев: Владимир и Дмитрий Мамоны. Также Служба безопасности опубликовала их переписку с местными жителями и «кураторами» из РФ. Сами братья — местные, жители Грозы. Они выехали оттуда после деоккупации региона, бежав в РФ.
Данные о похоронах воина ВСУ в Грозе начал выведывать у старых знакомых Дмитрий Мамон, передавая их брату. Для начала наводил справки о погибшем односельчанине.
Потом — выяснять точное время застолья.
И просить местных сообщить, когда люди будут идти с кладбища в кафе.
Информацию наводчики передавал российскому куратору, прекрасно понимая, что за этим последует. Еще до удара Владимир Мамон и его собеседник из села понимали, что «будет громко» и обсуждали, что «будет жалко гандылек», где «прошла молодость».
После этой переписки об ударе сообщили уже Дмитрию Мамону. А также о том — что вместо «неонацистов» убили земляков, с которым он вырос.
В процессе переписки выясняются все новые подробности о погибших знакомых. А собеседник предателя пишет: «Это все на совести Вовы, если он руку туда приложил». И добавляет: «Какой бы флаг не висел теперь, в селе вам делать нечего».
Читайте также: Нашли наводчиков удара по Грозе на Харьковщине: фото, имена и переписка
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Это все на совести Вовы»: наводчик удара по Грозе работал в полиции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До полномасштабного вторжения РФ в Украину 30-летний Владимир Мамон — определенный следствием как наводчик ракетного удара по селу Гроза, был полицейским батальона конвойной службы".