“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну 30-річний Володимир Мамон, визначений слідством як навідник ракетного удару по селу Гроза, був поліціянтом батальйону конвойної служби.

“Один із братів – 30-річний чоловік у липні минулого року, бувши на той момент поліцейським батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області перейшов на бік ворога. Перебуваючи в окупованому смт Шевченкове Куп’янського району, він обійняв посаду “полицейского водителя группы конвойной службы реагирования”. Його 23-річний брат теж торік перебував у смт Шевченкове та був поліцейським патрульної поліції в Харківській області”, – повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

За даними прокуратури, ідентифікували вже 55 тіл загиблих у селі Гроза. Ще троє людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше в СБУ назвали імена цих двох братів: Володимир та Дмитро Мамони. Також Служба безпеки опублікувала їхнє листування з місцевими жителями та “кураторами” з РФ. Самі брати – місцеві, мешканці Грози. Вони виїхали звідти після деокупації регіону, утікши до РФ.

Дані про похорон воїна ЗСУ у Грозі почав вивідувати у старих знайомих Дмитро Мамон, передаючи їх братові. Для початку наводив довідки про загиблого односельця.

Потім – з’ясовувати точний час застілля.

І просити місцевих повідомити, коли люди йтимуть із цвинтаря у кафе.

Інформацію навідники передавав російському куратору, чудово розуміючи, що за цим буде. Ще до удару Володимир Мамон та його співрозмовник із села розуміли, що “буде гучно” та обговорювали, що “буде шкода гендельок”, де “минула молодість”.

Після цього листування про удар повідомили вже Дмитра Мамона. А також про те, що замість “неонацистів” убили земляків, з яким він виріс.

У процесі листування з’ясовуються нові подробиці про загиблих знайомих. А співрозмовник зрадника пише: “Це все на совісті Вови, якщо він туди руку приклав”. І додає: “Який би прапор не висів тепер, у селі вам робити нічого”.