Навідник удару по Грозі відбирав авто у людей під час окупації – прокуратура

Дмитру Мамону – одному з братів, яким інкримінують наведення ракетного удару по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області 5 жовтня 2023 року, заочно оголосили підозру ще й за перехід на бік окупантів.

23-річного колишнього поліцейського підозрюють за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська чоловік, який тоді був правоохоронцем, добровільно перейшов на бік ворога. Він став «и. о. инспектора дорожно-патрульной службы группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у так званому «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Мамон ніс службу на російських блокпостах – зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних. Згодом він отримав нову посаду і став «инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения».

За роботу на окупантів чоловік отримував 45 тисяч рублів на місяць.

Перед деокупацією Харківщини Мамон-молодший разом зі своїм братом втік до РФ. Обох було звільнено з Нацполіції України.

Нагадаємо, вдень 5 жовтня військові РФ обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя Андрія Козира. З 64 цивільних 59 загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов назвав імена 53 загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після звільнення тих, хто виїхав до РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів. Братам заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Дії Володимира додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 ККУ (пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).