Наловив на 550 тис. грн: рибоохоронний патруль упіймав браконьєра на річці Уди

Браконьєра з електровудкою виявив на річці Уди під Харковом рибоохоронний патруль. Чоловік встиг наловити плотву, окуня, карася, щуку, судака та ляща майже на 550 тисяч гривень.

Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, грубе порушення правил рибальства було зафіксовано 22 жовтня 2026 року. Чоловік на гумовому човні ловив рибу на річці Уди біля селища Пісочин. При цьому використовував заборонене для аматорського рибальства знаряддя – електровудочку.

За даними патруля, він встиг наловити: плотви – 191 прим., окуня – 34 прим., карася сріблястого – 32 прим., щуки – 17 прим., судака – 9 прим., ляща – 1 прим.

“Збитки, заподіяні рибному господарству України, становлять 549 712 грн. На місце події викликано СОГ. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно видобуті водні біоресурси вилучено”, – повідомили рибоохоронці.

Складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

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