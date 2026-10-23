Live
  • Пт 23.10.2026
  • Харків  +10°С
  • USD 45.05
  • EUR 50.44

Наловив на 550 тис. грн: рибоохоронний патруль упіймав браконьєра на річці Уди

Економіка 21:21   23.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Наловив на 550 тис. грн: рибоохоронний патруль упіймав браконьєра на річці Уди

Браконьєра з електровудкою виявив на річці Уди під Харковом рибоохоронний патруль. Чоловік встиг наловити плотву, окуня, карася, щуку, судака та ляща майже на 550 тисяч гривень.

Як повідомили у Харківському рибоохоронному патрулі, грубе порушення правил рибальства було зафіксовано 22 жовтня 2026 року. Чоловік на гумовому човні ловив рибу на річці Уди біля селища Пісочин. При цьому використовував заборонене для аматорського рибальства знаряддя – електровудочку.

За даними патруля, він встиг наловити: плотви – 191 прим., окуня – 34 прим., карася сріблястого – 32 прим., щуки – 17 прим., судака – 9 прим., ляща – 1 прим.

“Збитки, заподіяні рибному господарству України, становлять 549 712 грн. На місце події викликано СОГ. Заборонені знаряддя лову, човен та незаконно видобуті водні біоресурси вилучено”, – повідомили рибоохоронці.

Складено протокол за ч.4 ст.85 КУпАП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 249 КК України.

Читайте також: У домашніх котів виявили сказ у Люботинській громаді: запроваджено карантин

Нагадаємо, понад 500 дерев зрубали незаконно, повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський. Наслідки злочину виявив староста під час об’їзду території.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Наловив на 550 тис. грн: рибоохоронний патруль упіймав браконьєра на річці Уди
Наловив на 550 тис. грн: рибоохоронний патруль упіймав браконьєра на річці Уди
23.10.2026, 21:21
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
«У мене дуже багато питань» – Терехов стурбований ситуацією з ТЕЦ-5
22.10.2026, 14:43
Коли стартує опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав умови
Коли стартує опалювальний сезон на Харківщині: Синєгубов назвав умови
23.10.2026, 16:27
Новини Харкова — головне 23 жовтня: вибухи не вщухають, хвилясте небо, обмін
Новини Харкова — головне 23 жовтня: вибухи не вщухають, хвилясте небо, обмін
23.10.2026, 20:00
Удари по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-3: Синєгубов розповів про відновлення енергетики (відео)
Удари по ТЕЦ-5 та ТЕЦ-3: Синєгубов розповів про відновлення енергетики (відео)
23.10.2026, 17:17
«Акважур» у Харкові – тепер «Акваполіс»: альтанки стануть платними з 24 жовтня
«Акважур» у Харкові – тепер «Акваполіс»: альтанки стануть платними з 24 жовтня
23.10.2026, 15:55

Новини за темою:

26.06.2026
Здобиччю браконьєра на Харківщині стала риба з Червоної книги – прокуратура
16.06.2026
На 320 тис. грн. знищили дерева у передмісті Харкова – й отримали підозру
06.05.2026
Наловив риби на майже 130 тисяч гривень – браконьєра затримали на Харківщині
19.04.2026
На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині
03.03.2026
Риби на понад 250 тисяч грн наловили браконьєри на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Наловив на 550 тис. грн: рибоохоронний патруль упіймав браконьєра на річці Уди», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2026 в 21:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Браконьєра з електровудкою виявив на річці Уди під Харковом рибоохоронний патруль. Чоловік встиг наловити майже на 550 тисяч гривень.".