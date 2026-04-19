На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині
Правоохоронці зловили браконьєра із сітками на ставку біля села Огіївка Сахновщинської громади, повідомляє Нацполіція.
16 квітня під час проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Нерест» поліціянти затримали на ставку чоловіка, що ловив рибу із човна за допомогою сіток.
Слідчо-оперативна група задокументувала факт правопорушення.
Попередньо встановили, що зловмисник незаконно виловив близько 16 кілограмів риби різних видів: карася сріблястого та золотистого, плітки, окуня, краснопірки. Сума завданих збитків становить понад 320 тисяч гривень.
У порушника вилучили гумовий човен та сітки – як знаряддя незаконного вилову.
Дізнавачі внесли відомості про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконне зайняття рибним добувним промислом. Санкція статті передбачає штраф від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до 3 років, або обмеження волі на той самий строк.
Якщо вам цікава новина: «На 300 тисяч гривень наловив риби – браконьєра затримали на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Дата публікації матеріалу: 19 Квітня 2026 в 13:57;