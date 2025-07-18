Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав
35-річного мешканця Харківської області судитимуть за браконьєрство. Як встановило слідство, він нелегально виловив риби на понад 750 тисяч гривень.
У листопаді 2024 року чоловік на гумовому човні вийшов на Печенізьке водосховище та встановив сітку, яка є забороненим знаряддям лову, інформує Харківська обласна прокуратура.
Наступного дня він повернувся на місце та витягнув із води 480 рибин, серед яких 382 плітки, 91 плоскирка, шість окунів та судак. Загальна вага улову — понад 77 кілограмів. Правоохоронці викрили зловмисника на березі — разом із човном та повним уловом.
750 тисяч гривень, згідно з висновком судової експертизи, — це розмір збитків, завданих внаслідок незаконного видобутку водних біоресурсів.
Обвинуваченого судитимуть у Чугуївському міському суді області за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяв істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річного мешканця Харківської області судитимуть за браконьєрство. Як встановило слідство, він нелегально виловив риби на понад 750 тисяч гривень.".