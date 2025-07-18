Live
  • Пт 18.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.87
  • EUR 48.45

Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав

Суспільство 19:46   18.07.2025
Олена Нагорна
Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав

35-річного мешканця Харківської області судитимуть за браконьєрство. Як встановило слідство, він нелегально виловив риби на понад 750 тисяч гривень.

У листопаді 2024 року чоловік на гумовому човні вийшов на Печенізьке водосховище та встановив сітку, яка є забороненим знаряддям лову, інформує Харківська обласна прокуратура.

Наступного дня він повернувся на місце та витягнув із води 480 рибин, серед яких 382 плітки, 91 плоскирка, шість окунів та судак. Загальна вага улову — понад 77 кілограмів. Правоохоронці викрили зловмисника на березі — разом із човном та повним уловом.

На Харківщині зловили браконьєра

750 тисяч гривень, згідно з висновком судової експертизи, — це розмір збитків, завданих внаслідок незаконного видобутку водних біоресурсів.

Обвинуваченого судитимуть у Чугуївському міському суді області за фактом незаконного зайняття рибним добувним промислом, що заподіяв істотну шкоду (ч. 1 ст. 249 ККУ).

Читайте також: Пара на Харківщині вкрала з картки довірливого чоловіка понад 20 тисяч – НПУ

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав
Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав
18.07.2025, 19:46
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
Харків’янка могла допомагати ворогу з коригуванням нового удару по мерії – СБУ
17.07.2025, 10:11
$8 тисяч за місце в багажнику: чи доїхав житель Харківщини до Молдови (відео)
$8 тисяч за місце в багажнику: чи доїхав житель Харківщини до Молдови (відео)
18.07.2025, 19:08
Злива, грози, град і шквали: термінове штормове попередження для Харківщини
Злива, грози, град і шквали: термінове штормове попередження для Харківщини
18.07.2025, 18:05
FPV-дрон влучив біля зруйнованого будинку в Харкові
FPV-дрон влучив біля зруйнованого будинку в Харкові
18.07.2025, 17:49
Сміттєвий рекорд встановили комунальники Харкова: чим він викликаний
Сміттєвий рекорд встановили комунальники Харкова: чим він викликаний
18.07.2025, 18:43

Новини за темою:

16:17
Порибалив на майже 152 тис. грн – поліція піймала браконьєра на Харківщині
13:46
Збитки – майже 50 тисяч: на Харківщині піймали браконьєра з рибою та раками
14:26
Погубив риби на 80 тис. грн: у чоловіка на Харківщині забрали човен і сітки
17:39
Чоловік незаконно відстрілював диких тварин на Харківщині
14:33
Виловив червонокнижну рибу: браконьєр попався на Харківщині

Ви читали новину: «Риби на 750 тис. грн виловив за раз браконьєр на Харківщині: що він упіймав»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 19:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "35-річного мешканця Харківської області судитимуть за браконьєрство. Як встановило слідство, він нелегально виловив риби на понад 750 тисяч гривень.".