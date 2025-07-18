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Рыбы на 750 тыс. грн выловил за раз браконьер на Харьковщине: что он поймал

Общество 19:46   18.07.2025
Елена Нагорная
Рыбы на 750 тыс. грн выловил за раз браконьер на Харьковщине: что он поймал

35-летнего жителя Харьковской области будут судить за браконьерство. Как установило следствие, он нелегально выловил рыбы на более чем 750 тысяч гривен.

В ноябре 2024 года мужчина на резиновой лодке вышел на Печенежское водохранилище и установил сеть, которая является запрещенным орудием лова, информирует Харьковская областная прокуратура.

На следующий день вернулся на место и вытащил из воды 480 рыбин, среди которых 382 плотвы, 91 густера, шесть окуней и судак. Общий вес улова — более 77 килограммов. Правоохранители разоблачили злоумышленника на берегу — вместе с лодкой и полным уловом.

В Харьковской области поймали браконьера

750 тысяч гривен, согласно заключению судебной экспертизы, — это размер ущерба, причиненного в результате незаконной добычи водных биоресурсов.

Обвиняемого будут судить в Чугуевском городском суде области по факту незаконного занятия рыбным добывающим промыслом, причинившего существенный вред (ч. 1 ст. 249 УКУ).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 19:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летнего жителя Харьковской области будут судить за браконьерство. Как установило следствие, он нелегально выловил рыбы на более чем 750 тысяч гривен.".