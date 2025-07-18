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Пара на Харьковщине украла с карты доверчивого мужчины более 20 тысяч — НПУ

Общество 16:15   18.07.2025
Виктория Яковенко
Пара на Харьковщине украла с карты доверчивого мужчины более 20 тысяч — НПУ Фото: ГУНП в Харьковской области

Два жителя Изюмщины получили подозрение в краже.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что 40-летняя женщина и 32-летний мужчина под предлогом займа 500 гривен получили от пострадавшего банковскую карту и пин-код, чтобы снять эту сумму.

«Однако злоупотребляя доверием, вместо указанной суммы они сняли через банкомат 3 тысячи гривен, а впоследствии 20 тысяч гривен», — отметили правоохранители.

Затем фигуранты вернули карточку владельцу.

Если вину докажут, им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два жителя Изюмщины получили подозрение в краже.".