Пара на Харьковщине украла с карты доверчивого мужчины более 20 тысяч — НПУ

Два жителя Изюмщины получили подозрение в краже.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области установили, что 40-летняя женщина и 32-летний мужчина под предлогом займа 500 гривен получили от пострадавшего банковскую карту и пин-код, чтобы снять эту сумму.

«Однако злоупотребляя доверием, вместо указанной суммы они сняли через банкомат 3 тысячи гривен, а впоследствии 20 тысяч гривен», — отметили правоохранители.

Затем фигуранты вернули карточку владельцу.

Если вину докажут, им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.