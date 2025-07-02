На Харьковщине мужчина доверился знакомому и потерял 54 тысячи — полиция

С карты жителя Харьковщины пропали деньги. В воровстве подозревают его товарища.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что к ним обратился житель Чугуевской громады. Он рассказал, что обнаружил недостаток 54 500 гривен на банковской карточке.

«Он заподозрил в краже своего знакомого, которого накануне попросил приобрести пищевые продукты. Для этого мужчина предоставил ему свой платежный документ и пароль к нему», – отметили в полиции.

Правоохранители считают, что к воровству действительно причастен ранее судимый товарищ жертвы. Установлено, что фигурант часто приходил к потерпевшему домой и знал, где хозяин хранит банковскую карту.

«Злоумышленник несколько раз похищал карточку и снимал с нее деньги, после чего, чтобы скрыть преступление, незаметно клал ее на место», — добавили в полиции.

30 июня фигуранту сообщили о подозрении в краже.