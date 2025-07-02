В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза

Серии терактов в Харькове предотвратили правоохранители. В результате спецоперации задержали вероятного агента РФ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — 48-летний лаборант одного из университетов. Отмечается, что российская спецслужба завербовала его через Telegram-каналы. Он, добавляют в СБУ, по заказу оккупантов готовил взрывы возле госучреждений.

«По инструкции своего куратора агент изготовил СВУ для дистанционного подрыва, «усилив» их гайками, шурупами и гвоздями. Для конспирации фигурант снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые уехали за пределы города и отдали ему ключи. Два готовых СВУ, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора. Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник маскировал СВУ под разные бытовые предметы, в том числе спортивные мячи», – установили правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он обустраивал тайник для третьей взрывчатки возле многоэтажки. Во время обысков у мужчины изъяли компоненты новых СВУ и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям УКУ — подготовка к террористическому акту и незаконное обращение с взрывчатками.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.