В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза
Серии терактов в Харькове предотвратили правоохранители. В результате спецоперации задержали вероятного агента РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — 48-летний лаборант одного из университетов. Отмечается, что российская спецслужба завербовала его через Telegram-каналы. Он, добавляют в СБУ, по заказу оккупантов готовил взрывы возле госучреждений.
«По инструкции своего куратора агент изготовил СВУ для дистанционного подрыва, «усилив» их гайками, шурупами и гвоздями. Для конспирации фигурант снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые уехали за пределы города и отдали ему ключи. Два готовых СВУ, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора. Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник маскировал СВУ под разные бытовые предметы, в том числе спортивные мячи», – установили правоохранители.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он обустраивал тайник для третьей взрывчатки возле многоэтажки. Во время обысков у мужчины изъяли компоненты новых СВУ и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.
Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям УКУ — подготовка к террористическому акту и незаконное обращение с взрывчатками.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, новости Харькова, СБУ, теракт;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 12:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серии терактов в Харькове предотвратили правоохранители. В результате спецоперации задержали вероятного агента РФ.".