Live
  • Ср 02.07.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.82
  • EUR 49.41

В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза

Происшествия 12:15   02.07.2025
Виктория Яковенко
В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза Фото: Владислав Абдула

Серии терактов в Харькове предотвратили правоохранители. В результате спецоперации задержали вероятного агента РФ.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый — 48-летний лаборант одного из университетов. Отмечается, что российская спецслужба завербовала его через Telegram-каналы. Он, добавляют в СБУ, по заказу оккупантов готовил взрывы возле госучреждений.

«По инструкции своего куратора агент изготовил СВУ для дистанционного подрыва, «усилив» их гайками, шурупами и гвоздями. Для конспирации фигурант снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые уехали за пределы города и отдали ему ключи. Два готовых СВУ, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора. Чтобы не вызвать подозрений, злоумышленник маскировал СВУ под разные бытовые предметы, в том числе спортивные мячи», – установили правоохранители.

готовил теракт в Харькове
Фото: Владислав Абдула

Сотрудники СБУ задержали фигуранта «на горячем», когда он обустраивал тайник для третьей взрывчатки возле многоэтажки. Во время обысков у мужчины изъяли компоненты новых СВУ и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.

готовил теракт в Харькове
Фото: Владислав Абдула

Фигуранту сообщили о подозрении по двум статьям УКУ — подготовка к террористическому акту и незаконное обращение с взрывчатками.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Агенты РФ в Харькове устроили теракт, ранен военный – СБУ (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 2 июля: удар БпЛА, задержали лаборанта вуза
Новости Харькова — главное 2 июля: удар БпЛА, задержали лаборанта вуза
02.07.2025, 12:18
Россияне заявили, что населенный пункт на Харьковщине стал «серой зоной» – ISW
Россияне заявили, что населенный пункт на Харьковщине стал «серой зоной» – ISW
02.07.2025, 09:55
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
01.07.2025, 14:18
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
01.07.2025, 21:19
В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза
В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза
02.07.2025, 12:15
Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов
Увеличение «серой зоны» фиксируют на Купянском направлении – Синегубов
02.07.2025, 12:40

Новости по теме:

14:34
«Бог любит троицу»: СБУ снова поразила Крымский мост, была уникальная операция
19:37
Взрыв на Харьковщине: мужчина в частном секторе разбирал взрывчатку
18:19
Подрыв райотдела полиции в Харькове: перед судом предстанет 15-летняя девушка
15:39
Ребенок в Харькове собрал взрывчатку: устройство сдетонировало
15:30
«Три дня проездил со взрывчаткой под авто» — глава Дергачевщины о покушении

Вы читали новость: «В Харькове готовились подорвать госучреждения: под подозрением – лаборант вуза»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 12:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Серии терактов в Харькове предотвратили правоохранители. В результате спецоперации задержали вероятного агента РФ.".