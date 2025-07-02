У Харкові готувались підірвати держустанови: під підозрою – лаборант вишу
Серії терактів у Харкові запобігли правоохоронці. У результаті спецоперації затримали ймовірного агента РФ.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, підозрюваний – 48-річний лаборант одного з університетів. Зазначається, що російська спецслужба завербувала його через телеграм-канали. Він, додають в СБУ, на замовлення окупантів готував вибухи біля держустанов.
«За інструкцією свого куратора агент виготовив СВП для дистанційного підриву, «підсиливши» їх гайками, шурупами та цвяхами. Для конспірації фігурант споряджав вибухівку у квартирі своїх сусідів, які виїхали за межі міста і залишили йому ключі. Два готові СВП, обладнані телефонами для віддаленої активації, фігурант заклав у схованки, координати яких отримав від куратора. Щоб не викликати підозр, зловмисник маскував СВП під різні побутові предмети, у тому числі спортивні м’ячі», – встановили правоохоронці.
Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він облаштовував схованку для третьої вибухівки біля багатоповерхівки. Під час обшуків у чоловіка вилучили компоненти для нових СВП і телефон, з якого він контактував з російською спецслужбою.
Фігуранту повідомили про підозру за двома статтями ККУ – підготовка до терористичного акту та незаконне поводження з вибухівками.
Наразі чоловік знаходиться у СІЗО. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серії терактів у Харкові запобігли правоохоронці. У результаті спецоперації затримали ймовірного агента РФ.".