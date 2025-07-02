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На Харківщині чоловік довірився знайомому і втратив 54 тисячі – поліція

Суспільство 15:23   02.07.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині чоловік довірився знайомому і втратив 54 тисячі – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

З картки жителя Харківщини зникли гроші. У крадіжці підозрюють його товариша.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що до них звернувся житель Чугуївської громади. Він розповів, що виявив нестачу 54500 гривень на банківській картці.

«Він запідозрив у крадіжці свого знайомого, якого напередодні попросив придбати харчові продукти. Для цього чоловік надав йому свій платіжний документ та пароль до нього», – зазначили у поліції.

Правоохоронці вважають, що до крадіжки дійсно причетний раніше судимий товариш жертви. Встановлено, що фігурант часто приходив до потерпілого додому та знав, де господар зберігає банківську картку.

«Зловмисник кілька разів викрадав картку та знімав з неї гроші, після чого, щоб приховати злочин, непомітно клав її на місце», – додали у поліції.

30 червня фігуранту повідомили про підозру у крадіжці.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «На Харківщині чоловік довірився знайомому і втратив 54 тисячі – поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 15:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З картки жителя Харківщини зникли гроші. У крадіжці підозрюють його товариша.".