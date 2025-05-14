У харьковчанина украли телефон и деньги с карты: вероятную мошенницу вычислили
В Харькове правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, обманом завладела телефоном мужчины, а затем присвоила деньги с его банковской карты.
В феврале к копам обратился житель Харькова. Он сообщил, что малознакомая женщина попросила у него мобильный телефон и сбежала. Под чехлом находилась его банковская карта, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«После чего несколькими транзакциями незаконно были сняты со счета потерпевшего около 50 тысяч гривен. Своими действиями злоумышленница нанесла заявителю материальный ущерб на общую сумму более 57 тысяч гривен», — отметили правоохранители.
Полицейские установили личность предполагаемой мошенницы. Ею оказалась 38-летняя харьковчанка. Установлено, что деньги она потратила на свои нужды, а телефон сдала в ломбард.
Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 1 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
Если вину докажут, ей грозит до 8 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: банковская карта, мобильный телефон, мошенница, Нацполиция, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове правоохранители сообщили о подозрении женщине, которая, по данным следствия, обманом завладела телефоном мужчины, а затем присвоила деньги с его банковской карты.".